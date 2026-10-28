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    Azərbaycanın xarici dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Maliyyə
    • 28 oktyabr, 2026
    • 11:57
    Azərbaycanın xarici dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb

    Azərbaycanın bu il oktyabrın 1-nə 4 milyard 509,5 milyon ABŞ dolları təşkil etmiş xarici dövlət borcunun 86,3 %-i elə dollarda olub.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, borcun tərkibində avro 5,8 %, XBH (Beynəlxalq Valyuta Fondunun Xüsusi Borcalma Hüquqları) 2,9 %, yapon yeni 3,2 %, digər valyutalar isə 1,7 % paya malik olub.

    Dəyişkən faiz dərəcəsi ilə olan öhdəliklər xarici borc məbləğinin 48,8 %-ni, sabit dərəcə ilə olanlar isə 51,2 %-ni təşkil edib.

    Xarici dövlət borcunun 67,7 %-i 5 ilə qədər olan müddətdə, 26,8 %-i 5 ildən 10 ilə qədər olan müddətdə, 5,5 %-i isə 10 ildən yuxarı olan müddətdə kreditorlara qaytarılmalıdır.

    Azərbaycan Maliyyə Nazirliyi Xarici dövlət borcu
    Минфин обнародовал структуру внешнего госдолга Азербайджана на 1 октября
    Azerbaijan's external state debt amounts to $4.5B
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