Рахман Гумметов: Средний возраст такси в Баку — наравне с лучшими показателями в Европе

Средний возраст автомобилей такси в Баку составляет 5 лет, что сопоставимо с показателями ведущих городов Европы.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумметов на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Баку.

По его словам, ранее более 60% такси в столице составляли автомобили старше 15 лет.

"Однако после проведенных реформ ситуация в корне меняется. Это, естественно, минимизирует ущерб окружающей среде. В настоящее время около 70% таксопарка составляют гибридные или электрические автомобили", - сказал Гумметов.

Он отметил, что реформы продолжаются и в рельсовом транспорте. "В результате пассажировместимость серьезно возрастет. Это, естественно, приведет к снижению спроса на автомобили и сокращению ущерба окружающей среде. Сегодня метро и автобусы перевозят в городе около 2,6 млн пассажиров в день", - заключил замминистра.