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    Рахман Гумметов: Средний возраст такси в Баку — наравне с лучшими показателями в Европе

    Инфраструктура
    • 28 октября, 2026
    • 12:09
    Рахман Гумметов: Средний возраст такси в Баку — наравне с лучшими показателями в Европе

    Средний возраст автомобилей такси в Баку составляет 5 лет, что сопоставимо с показателями ведущих городов Европы.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумметов на 9-м Диалоге по Целям устойчивого развития (ЦУР) в Баку.

    По его словам, ранее более 60% такси в столице составляли автомобили старше 15 лет.

    "Однако после проведенных реформ ситуация в корне меняется. Это, естественно, минимизирует ущерб окружающей среде. В настоящее время около 70% таксопарка составляют гибридные или электрические автомобили", - сказал Гумметов.

    Он отметил, что реформы продолжаются и в рельсовом транспорте. "В результате пассажировместимость серьезно возрастет. Это, естественно, приведет к снижению спроса на автомобили и сокращению ущерба окружающей среде. Сегодня метро и автобусы перевозят в городе около 2,6 млн пассажиров в день", - заключил замминистра.

    такси Рахман Гумметов Министерство цифрового развития и транспорта
    Rəhman Hümmətov: "Bakı taksilərin orta yaşına görə Avropada lider şəhərlər sırasındadır"
    Baku's taxi fleet now averages five years in age, deputy minister says
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