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    Внутренний госдолг Азербайджана снизился почти на 5%

    Финансы
    • 28 октября, 2026
    • 11:59
    Внутренний госдолг Азербайджана снизился почти на 5%

    Внутренний государственный долг Азербайджана на 1 октября 2026 года составил 16,23 млрд манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 4,8% меньше, чем на 1 октября прошлого года.

    На отчетную дату внутренний госдолг страны составил 11,8% ВВП.

    Внутренний госдолг Министерство финансов Азербайджана Внутренний валовой продукт (ВВП)
    Azərbaycanın daxili dövlət borcu 5 %-ə yaxın azalıb
    Azerbaijan's domestic public debt falls nearly 5%
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