Внутренний госдолг Азербайджана снизился почти на 5%

Внутренний государственный долг Азербайджана на 1 октября 2026 года составил 16,23 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 4,8% меньше, чем на 1 октября прошлого года.

На отчетную дату внутренний госдолг страны составил 11,8% ВВП.