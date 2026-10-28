Внутренний госдолг Азербайджана снизился почти на 5%
Финансы
- 28 октября, 2026
- 11:59
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Внутренний государственный долг Азербайджана на 1 октября 2026 года составил 16,23 млрд манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, это на 4,8% меньше, чем на 1 октября прошлого года.
На отчетную дату внутренний госдолг страны составил 11,8% ВВП.
Azərbaycanın daxili dövlət borcu 5 %-ə yaxın azalıb
Azerbaijan's domestic public debt falls nearly 5%
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