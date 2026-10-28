Azərbaycanın daxili dövlət borcu 5 %-ə yaxın azalıb
Maliyyə
- 28 oktyabr, 2026
- 11:51
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Bu il oktyabrın 1-nə Azərbaycanın daxili dövlət borcu 16 milyard 230,1 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən il oktyabrın 1-nə nisbətən 4,8 % azdır.
Hesabat tarixinə daxili dövlət borcu ÜDM-in 11,8 %-ni təşkil edib.
Внутренний госдолг Азербайджана снизился почти на 5%
Azerbaijan's domestic public debt falls nearly 5%
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