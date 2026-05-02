Markus Reşford "Tottenhem"ə keçə bilər

    Markus Reşford Tottenhemə keçə bilər

    İspaniya təmsilçisi "Barselona"da icarə əsasında çıxış edən Markus Reşford karyerasını İngiltərənin "Tottenhem" komandasında davam etdirə bilər.

    "Report" BBC-yə istinadən xəbər verir ki, London təmsilçisi cari mövsüm Premyer Liqada qalmağı bacarsa, 28 yaşlı hücumçunu heyətinə qatmağa çalışacaq.

    Forvard müqavilə ilə "Mançester Yunayted"ə məxsusdur.

    Xatırladaq ki, "Tottenhem" hazırda çempionatda 34 xalla 18-ci pillədə qərarlaşıb. Reşford cari mövsüm "Barselona"da 45 oyuna 13 qol və 13 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

