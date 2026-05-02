İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Bakıda "Study in Kazakhstan" təhsil sərgisi açılıb

    Elm və təhsil
    • 02 may, 2026
    • 12:14
    Bakıda Study in Kazakhstan təhsil sərgisi açılıb

    Bakıda "Study in Kazakhstan" təhsil sərgisi keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, təhsil sərgisi "Study in Kazakhstan" layihəsi çərçivəsində "İZ Community" platforması tərəfindən təşkil olunub.

    Tədbir Azərbaycandan olan gənclərə təhsil yolunun seçilməsində dəstək göstərilməsinə və beynəlxalq təhsil imkanlarına çıxışın genişləndirilməsinə yönəlib. Sərgi "Beynəlxalq təhsil sizə daha yaxın!" şüarı altında keçirilir.

    Gün ərzində ziyarətçilər Qazaxıstanın 20-dən çox aparıcı ali təhsil müəssisəsinin, o cümlədən Əl-Farabi adına Qazax Milli Universitetinin, L.N.Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetinin və "Turan" Universitetinin nümayəndələri ilə birbaşa ünsiyyət qura, həmçinin Qazaxıstandakı "Cardiff University" proqramları ilə tanış ola biləcəklər.

    Bundan əlavə, sərgidə müasir təhsil yanaşmalarını təqdim edən Azərbaycanın aparıcı liseyləri, eləcə də təhsil, karyera və fərdi inkişaf sahələrində fəaliyyət göstərən yerli brendlər və tərəfdaşlar iştirak edirlər.

    Bakıda Study in Kazakhstan təhsil sərgisi açılıb
    Bakıda Study in Kazakhstan təhsil sərgisi açılıb
    Bakıda Study in Kazakhstan təhsil sərgisi açılıb
    Bakıda Study in Kazakhstan təhsil sərgisi açılıb
    Bakıda Study in Kazakhstan təhsil sərgisi açılıb
    Bakıda Study in Kazakhstan təhsil sərgisi açılıb
    Bakıda Study in Kazakhstan təhsil sərgisi açılıb
    Bakıda Study in Kazakhstan təhsil sərgisi açılıb
    Bakıda Study in Kazakhstan təhsil sərgisi açılıb
    Bakıda Study in Kazakhstan təhsil sərgisi açılıb
    Bakıda Study in Kazakhstan təhsil sərgisi açılıb

    Qazaxıstan Xaricdə təhsil Sərgi
    Foto
    В Баку проходит образовательная выставка Study in Kazakhstan
    Foto
    Educational exhibition Study in Kazakhstan underway in Baku

    Son xəbərlər

    00:13

    Əraqçi yaponiyalı həmkarı ilə telefon danışığı aparıb

    Region
    23:53

    Hindistan yükü daşıyan tanker Hörmüz boğazını keçib

    Digər ölkələr
    23:38

    Fransa ABŞ və İran arasında sülhün əldə olunacağına ümid edir

    Region
    23:31

    İsrail Livanın cənubunda "Hizbullah"ın 120 hədəfini məhv edib

    Digər ölkələr
    23:27

    Azərbaycanın minifutbol yığması Bosniya və Herseqovinaya qalib gəlib

    Futbol
    23:09

    Tayani Yaxın Şərqdə gərginliyin dərhal azaldılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    23:03
    Foto

    Qərbi Azərbaycan İcmasında qaçqınların qayıdış hüququ ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    22:39
    Foto

    WUF13 Festivalının ictimai proqramına 9 mindən çox iştirakçı qatılıb

    İnfrastruktur
    22:32

    Rusiyanın hava zərbələri nəticəsində Xersonda ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti