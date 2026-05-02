В Баку проходит образовательная выставка Study in Kazakhstan.

Как передает Report, образовательная выставка организована платформой İZ Community в рамках проекта Study in Kazakhstan.

Мероприятие направлено на поддержку молодежи из Азербайджана в выборе образовательного пути и расширение доступа к международным возможностям обучения. Выставка проходит под слоганом "Международное образование ближе к вам!".

В течение дня посетители смогут напрямую пообщаться с представителями более чем 20 ведущих вузов Казахстана, включая Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева и Университет "Туран", а также ознакомиться с программами Cardiff University в Казахстане.

Кроме того, в выставке принимают участие ведущие лицеи Азербайджана, которые представляют современные образовательные подходы, а также локальные бренды и партнеры, работающие в сферах образования, карьеры и личностного развития.