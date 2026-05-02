    Xuan Alvares Qarabağa ilk səfəri barədə: Regionun bərpa tempini öz gözlərimlə görməyimə şadam

    • 02 may, 2026
    • 13:56
    Xuan Alvares Qarabağa ilk səfəri barədə: Regionun bərpa tempini öz gözlərimlə görməyimə şadam

    Azərbaycanın Qarabağ regionu əhəmiyyətli potensiala malikdir.

    "Report"un Laçına ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu barədə xarici diplomatik korpusun səfəri çərçivəsində regiona səfər edən Çilinin Bakıdakı müvəqqəti işlər vəkili Xuan Karlos Salasar Alvares jurnalistlərə bildirib.

    "Bu, mənim Qarabağa ilk səfərimdir. Azərbaycanın gələcəyə necə baxdığını və uzun müddət münaqişə vəziyyətində olmuş, indi isə dinc şəraitdə yaşayan bu regionu necə bərpa etdiyini görmək imkanım olduğu üçün çox şadam. Azərbaycan hökumətinin məhz nələr etməyi planlaşdırdığını görmək çox maraqlıdır", - diplomat qeyd edib.

    Onun sözlərinə görə, region inkişaf üçün əhəmiyyətli potensiala malikdir:

    "Mən çox istəyirəm ki, bu region ölkə üçün perspektivli inkişaf ərazisinə çevrilsin".

    İşğaldan azad edilmiş ərazilər Xuan Karlos Salasar Alvares Çili Xarici diplomatlar Diplomatik nümayəndəliklər Qarabağ və Şərqi Zəngəzur Laçın
    Хуан Альварес о своей первой поездке в Карабах: Рад воочию увидеть темпы восстановления региона
    Juan Alvarez on his first trip to Karabakh: 'Glad to see firsthand pace of region's recovery'

    Son xəbərlər

    14:42

    Cevdet Yılmaz Ermənistana səfər edəcək

    Region
    14:41

    WUF13-də qeydiyyatdan keçən ölkələrin sayı 176-ya çatıb

    İnfrastruktur
    14:31

    "İZ Community": Azərbaycan və Qazaxıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığı fəal şəkildə inkişaf etdirir

    Elm və təhsil
    14:29
    Foto

    Heydər Əliyev Mərkəzində "İz" sənədli filminin nümayişi olub

    Mədəniyyət siyasəti
    14:22

    Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 7 % artıb

    Maliyyə
    14:20

    "Real"ın futbolçusu Dani Karvahalın ayaq barmağında sınıq aşkarlanıb

    Futbol
    14:19

    Marian de Yonq: Qarabağa səfər Niderland nümayəndə heyəti üçün heyranedici oldu

    Qarabağ
    14:11
    Foto

    Azərbaycan Rabatda Beynəlxalq Nəşriyyat və Kitab Sərgisində iştirak edir

    Mədəniyyət siyasəti
    14:08

    "Böyük Dəbilqə": Rəşid Məmmədəliyev bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq - YENİLƏNİB

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti