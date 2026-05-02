Хуан Альварес о своей первой поездке в Карабах: Рад воочию увидеть темпы восстановления региона

Карабахский регион Азербайджана обладает значительным потенциалом.

Как передает корреспондент Report из города Лачын, об этом журналистам заявил временный поверенный в делах Чили в Баку Хуан Карлос Саласар Альварес, который посещает регион в рамках поездки иностранного дипломатического корпуса.

"Это мой первый визит в Карабах. Я очень рад возможности увидеть, как Азербайджан смотрит в будущее и восстанавливает этот регион, который долгое время находился в состоянии конфликта, а теперь живет в мире. Очень интересно увидеть, что именно правительство Азербайджана планирует сделать", - отметил дипломат.

"Я очень хочу, чтобы этот регион стал территорией перспективного развития для страны", - добавил временный поверенный.