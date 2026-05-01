Байрамов и Арагчи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - ОБНОВЛЕНО

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Сейед Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены азербайджано-иранские двусторонние отношения, а также текущая ситуация в регионе. Арагчи проинформировал о последних мирных инициативах Ирана и его позиции по прекращению военных действий в регионе", - говорится в информации.

Стороны подчеркнули важность усилий по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, а также снижению напряженности.

Министры также обменялись мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Главы МИД Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Сейед Аббас Арагчи в ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министра иностранных дел Ирана, сегодня утром также состоялись телефонные разговоры Арагчи с турецким коллегой и главами МИД ряда стран Ближнего Востока - Египта, Катара, Саудовской Аравии и Ирака.

Согласно информации, в рамках этих контактов глава МИД Ирана проинформировал коллег о последних позициях и инициативах Ирана, направленных на прекращение военных действий против Ирана со стороны США и Израиля.