Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Гаджиев: Баку направил множество обращений Еревану касательно судеб 4 тыс. пропавших граждан

    • 01 мая, 2026
    • 17:25
    Гаджиев: Баку направил множество обращений Еревану касательно судеб 4 тыс. пропавших граждан

    Судьба около 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, все еще остается неизвестной, несмотря на многочисленные обращения к армянской стороне по различным каналам.

    Как сообщает корреспондент Report, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил журналистам в Ханкенди.

    "Мы до сих пор не можем получить информацию примерно о 4 тысячах наших граждан. Этот вопрос остается открытым, и мы неоднократно обращались к армянской стороне. В последний раз, когда представители гражданского общества Армении находились в Азербайджане, мы также подняли этот вопрос. Информация может быть предоставлена на основе свидетельств очевидцев", - отметил он.

    Хикмет Гаджиев также подверг критике деятельность Международного комитета Красного Креста, подчеркнув, что организация не выполнила в полной мере возложенный на нее гуманитарный мандат.

    "Все 30 лет Азербайджан создавал исключительные условия для деятельности МККК на своей территории, в том числе на освобожденных землях. Однако организация не довела свою работу до конца и не выполнила свой мандат в полной мере, несмотря на то, что именно гуманитарные вопросы лежат в основе этого мандата", - заявил он.

    Хикмет Гаджиев Пропавшие без вести Первая Карабахская война Дипломатический корпус
    Prezidentin köməkçisi: İtkin düşən 4 minə yaxın Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlı Ermənistana müraciət etmişik
    Presidential aide: Azerbaijan appealed to Armenia over nearly 4,000 missing citizens

