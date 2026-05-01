Хикмет Гаджиев: Резолюция Европарламента по Азербайджану - дипломатический позор

Резолюцию Европейского парламента по Азербайджану можно назвать дипломатическим позором.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что подобная политика Европейского парламента вызывает сожаление. "Решения, принятые Европейским парламентом, не имеют никакого значения для Азербайджанской Республики. У Азербайджана нет никаких обязательств перед этим институтом. У Европейского парламента также нет мандата на выражение позиции по подобного рода вопросам", - сказал Гаджиев.

По его мнению, эта резолюция создает препятствия мирному процессу между Азербайджаном и Арменией:

"В период, когда предпринимаются экономические шаги для формирования мира между Азербайджаном и Арменией, принятие такого решения спустя один день после визита заместителя премьер-министра Азербайджана в Армению - не что иное, как дипломатический позор".

Гаджиев заявил, что эти шаги можно расценить как деструктивные, провокационные и как попытку вновь втянуть регион в войну.