Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Внешняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 17:33
    Хикмет Гаджиев: Резолюция Европарламента по Азербайджану - дипломатический позор

    Резолюцию Европейского парламента по Азербайджану можно назвать дипломатическим позором.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

    Он отметил, что подобная политика Европейского парламента вызывает сожаление. "Решения, принятые Европейским парламентом, не имеют никакого значения для Азербайджанской Республики. У Азербайджана нет никаких обязательств перед этим институтом. У Европейского парламента также нет мандата на выражение позиции по подобного рода вопросам", - сказал Гаджиев.

    По его мнению, эта резолюция создает препятствия мирному процессу между Азербайджаном и Арменией:

    "В период, когда предпринимаются экономические шаги для формирования мира между Азербайджаном и Арменией, принятие такого решения спустя один день после визита заместителя премьер-министра Азербайджана в Армению - не что иное, как дипломатический позор".

    Гаджиев заявил, что эти шаги можно расценить как деструктивные, провокационные и как попытку вновь втянуть регион в войну.

