    Флойд обеспокоен возможным возобновлением ядерных испытаний в мире

    Флойд обеспокоен возможным возобновлением ядерных испытаний в мире

    Руководитель организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд выразил обеспокоенность возможным возобновлением ядерных испытаний в мире.

    По его словам, если США, Россия или другие страны решатся на такой шаг, это может запустить неконтролируемую спираль, остановить которую будет крайне сложно.

    Он также напомнил, что с момента открытия договора для подписания в 1996 году количество ядерных испытаний резко сократилось. Если ранее в мире проводилось более 2 тыс. таких тестов, то после - менее десяти, включая шесть в Северной Кореей.

    В конце октября 2025 года президент США Дональд Трамп поручил военным начать испытания ядерного оружия "на равной основе" с другими странами. Позже глава американского Минэнерго уточнил, что речь не идет о подземных ядерных взрывах.

