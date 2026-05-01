Флойд обеспокоен возможным возобновлением ядерных испытаний в мире

Руководитель организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Роберт Флойд выразил обеспокоенность возможным возобновлением ядерных испытаний в мире.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Associated Press.

По его словам, если США, Россия или другие страны решатся на такой шаг, это может запустить неконтролируемую спираль, остановить которую будет крайне сложно.

Он также напомнил, что с момента открытия договора для подписания в 1996 году количество ядерных испытаний резко сократилось. Если ранее в мире проводилось более 2 тыс. таких тестов, то после - менее десяти, включая шесть в Северной Кореей.

В конце октября 2025 года президент США Дональд Трамп поручил военным начать испытания ядерного оружия "на равной основе" с другими странами. Позже глава американского Минэнерго уточнил, что речь не идет о подземных ядерных взрывах.