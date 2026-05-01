    • 01 мая, 2026
    • 14:53
    Предотвращена попытка ввоза из Ирана в Азербайджан 19 кг наркотиков

    Предотвращена попытка контрабандного ввоза из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу, операция проведена на территории пограничного отряда "Горадиз" в ходе поисково-оперативных мероприятий.

    В результате мероприятий были обнаружены и изъяты 19 кг 665 г марихуаны, а также 20 050 таблеток различного состава, включая 19 950 таблеток метадона M-40, 50 таблеток Gelofen 400 и 50 таблеток Tedaphen 400.

    Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

    Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) Контрабанда наркотиков
    İrandan daha 19 kq narkotikin Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

