Предотвращена попытка ввоза из Ирана в Азербайджан 19 кг наркотиков
Происшествия
- 01 мая, 2026
- 14:53
Предотвращена попытка контрабандного ввоза из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу, операция проведена на территории пограничного отряда "Горадиз" в ходе поисково-оперативных мероприятий.
В результате мероприятий были обнаружены и изъяты 19 кг 665 г марихуаны, а также 20 050 таблеток различного состава, включая 19 950 таблеток метадона M-40, 50 таблеток Gelofen 400 и 50 таблеток Tedaphen 400.
Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.
Последние новости
