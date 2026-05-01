В Азербайджане пресечена попытка ввоза свыше 55 кг марихуаны из Ирана

Азербайджанские пограничники в результате поисково-оперативных мероприятий предотвратили попытку ввоза из Ирана в Азербайджан 55 кг 574 г наркотиков.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе Азербайджана (ГПС), мероприятия были проведены на служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" Командования пограничных войск.

По данным ведомства, 23 апреля в 17:25 было обнаружено и изъято 23 кг 300 г, а 26 апреля в 14:45 - 32 кг 274 г марихуаны.

По данным фактам оперативно-следственные мероприятия продолжаются.