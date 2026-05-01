В Азербайджане пресечена попытка ввоза свыше 55 кг марихуаны из Ирана
Происшествия
- 01 мая, 2026
- 12:37
Азербайджанские пограничники в результате поисково-оперативных мероприятий предотвратили попытку ввоза из Ирана в Азербайджан 55 кг 574 г наркотиков.
Как сообщили Report в Государственной пограничной службе Азербайджана (ГПС), мероприятия были проведены на служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" Командования пограничных войск.
По данным ведомства, 23 апреля в 17:25 было обнаружено и изъято 23 кг 300 г, а 26 апреля в 14:45 - 32 кг 274 г марихуаны.
По данным фактам оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
