Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    В Азербайджане пресечена попытка ввоза свыше 55 кг марихуаны из Ирана

    Происшествия
    • 01 мая, 2026
    • 12:37
    Азербайджанские пограничники в результате поисково-оперативных мероприятий предотвратили попытку ввоза из Ирана в Азербайджан 55 кг 574 г наркотиков.

    Как сообщили Report в Государственной пограничной службе Азербайджана (ГПС), мероприятия были проведены на служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" Командования пограничных войск.

    По данным ведомства, 23 апреля в 17:25 было обнаружено и изъято 23 кг 300 г, а 26 апреля в 14:45 - 32 кг 274 г марихуаны.

    По данным фактам оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

    Марихуана Борьба с наркоторговлей Контрабанда наркотиков Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) Иран
    Фото
    İrandan Azərbaycana 55 kiloqram narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

