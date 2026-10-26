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    Бахтияр Наджафов: УМК готово содействовать развитию межкультурного диалога

    Религия
    • 26 октября, 2026
    • 16:54
    Бахтияр Наджафов: УМК готово содействовать развитию межкультурного диалога

    Управление мусульман Кавказа (УМК) готово вносить вклад в развитие межрелигиозного и межкультурного диалога.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя УМК Бахтияр Наджафов на международной научной конференции, проходящей в Баку в рамках презентации Центра исламской цивилизации в Узбекистане.

    По его словам, управление продолжит пропагандировать высокие ценности ислама - мир, милосердие, братство и взаимное уважение.

    УМК также намерено содействовать укреплению духовных связей между народами Азербайджана и Узбекистана.

    Управление мусульман Кавказа (УМК) Центр исламской цивилизации Узбекистана Межкультурный диалог
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