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    Bəxtiyar Nəcəfov: QMİ dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına töhfə verməyə hazırdır

    Din
    • 26 oktyabr, 2026
    • 16:39
    Bəxtiyar Nəcəfov: QMİ dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına töhfə verməyə hazırdır

    Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ) dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına töhfə verməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu QMİ-nin sədr müavini Bəxtiyar Nəcəfov Özbəkistandakı İslam Sivilizasiyası Mərkəzinin təqdimatı çərçivəsində Bakıda keçirilən beynəlxalq elmi konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, İdarə İslamın sülh, mərhəmət, qardaşlıq və qarşılıqlı ehtiram kimi ali dəyərlərinin təbliğinə, dinlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına bundan sonra da töhfə verəcək.

    B.Nəcəfov həmçinin bildirib ki, QMİ Azərbaycan və Özbəkistan xalqları arasındakı mənəvi əlaqələrin gücləndirilməsinə də çalışacaq.

    Bəxtiyar Nəcəfov İslam dini Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi (QMİ)
    Бахтияр Наджафов: УМК готово содействовать развитию межкультурного диалога
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