Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Рашад Абдуллаев: ЧМ U-15 станет отличным опытом для тренеров и футболистов

    Футбол
    • 26 октября, 2026
    • 17:15
    Рашад Абдуллаев: ЧМ U-15 станет отличным опытом для тренеров и футболистов

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 станут отличным опытом для азербайджанских тренеров и футболистов.

    Об этом в комментарии Report заявил главный тренер резервной команды "Нефтчи" Рашад Абдуллаев.

    Он отметил, что проведение турнира в Баку стало большим успехом:

    "Организация Чемпионата мира и фестиваля в Баку - это большой успех для нас. Тренеры и футболисты получат бесценный опыт. Игра команды действительно впечатляет. Большой плюс таких мероприятий в том, что в стране развивается спортивная инфраструктура. Верю, проведение этого замечательного турнира поможет нашей сборной добиться еще больших успехов".

    Отметим, что азербайджанская сборная U-15 разгромила сборную Тимора-Лесте (6:0), а также одержала победу над Андоррой (1:0) и Израилем (3:1). Команда уступила лишь сборной Австралии со счетом 1:3.

    Чемпионат мира U-15 проходит в Говсанском спортивном комплексе и завершится 30 октября. Финальный матч состоится в Baku Crystal Hall.

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Rəşad Abdullayev: "U-15 dünya çempionatı məşqçilər və futbolçularıa böyük təcrübə qazandıracaq"
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