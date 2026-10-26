Рашад Абдуллаев: ЧМ U-15 станет отличным опытом для тренеров и футболистов
- 26 октября, 2026
- 17:15
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Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 станут отличным опытом для азербайджанских тренеров и футболистов.
Об этом в комментарии Report заявил главный тренер резервной команды "Нефтчи" Рашад Абдуллаев.
Он отметил, что проведение турнира в Баку стало большим успехом:
"Организация Чемпионата мира и фестиваля в Баку - это большой успех для нас. Тренеры и футболисты получат бесценный опыт. Игра команды действительно впечатляет. Большой плюс таких мероприятий в том, что в стране развивается спортивная инфраструктура. Верю, проведение этого замечательного турнира поможет нашей сборной добиться еще больших успехов".
Отметим, что азербайджанская сборная U-15 разгромила сборную Тимора-Лесте (6:0), а также одержала победу над Андоррой (1:0) и Израилем (3:1). Команда уступила лишь сборной Австралии со счетом 1:3.
Чемпионат мира U-15 проходит в Говсанском спортивном комплексе и завершится 30 октября. Финальный матч состоится в Baku Crystal Hall.