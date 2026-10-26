İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Rəşad Abdullayev: "U-15 dünya çempionatı məşqçilər və futbolçularıa böyük təcrübə qazandıracaq"

    Futbol
    • 26 oktyabr, 2026
    • 16:47
    Rəşad Abdullayev: U-15 dünya çempionatı məşqçilər və futbolçularıa böyük təcrübə qazandıracaq

    FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalı azərbaycanlı məşqçilərə və futbolçulara böyük təcrübə qazandıracaq.

    Bunu "Report"a açıqlamasında "Neftçi"nin əvəzedicilərdən ibarət komandasının baş məşqçisi Rəşad Abdullayev deyib.

    Mütəxəssis turnirin Bakıda keçirilməsinin böyük uğur olduğunu söyləyib:

    "FIFA U-15 dünya çempionatı və festivalının Bakıda təşkil olunması bizim üçün böyük uğurdur. Həm məşqçilər, həm də futbolçularımız bu turnirdə təcrübə toplayacaqlar. Komand oyunlarda heç də pis təsir bağışlamır. Son matçda da İsraili məğlub etdilər. Baxmayaraq ki, Avstraliyaya uduzmuşdular. Bu cür turnirlərin faydası həm də ondan ibarətdir ki, ölkədə gözəl futbol meydançaları salınır. İnanıram ki, bu böyük turnir sayəsində yığmamız daha da irəli gedəcək".

    Xatırladaq ki, U-15 millimiz yer aldığı AF qrupunda Timor-Leste yığmasını 6:0, Andorranı 1:0, İsraili isə 3:1 hesabı ilə məğlub edib. Komanda Avstraliya millisinə isə 1:3 hesabı ilə uduzub.

    Oktyabrın 30-da başa çatacaq U-15 dünya çempionatı Hövsan Yarış Kompleksində keçirilir. Turnirin final görüşü Bakı Kristal Zalında gerçəkləşəcək.

    Rəşad Abdullayev FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Neftçi FK
    Рашад Абдуллаев: ЧМ U-15 станет отличным опытом для тренеров и футболистов
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:24
    "Azər-Türk Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək
    Maliyyə
    17:23
    "Barselona"nın futbolçusu Xavi Espart Bakıda "Sabah"la oyunu buraxacaq
    Futbol
    17:18
    Səfir: Cəbrayılda istixana təsərrüfatında Niderland modeli tətbiq oluna bilər
    Qarabağ
    17:18
    Foto
    Azərbaycan və Vyetnam ali auditdə rəqəmsal texnologiyaların tətbiqini müzakirə edib
    Maliyyə
    17:15
    Foto
    Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalının paralel proqramı elan edilib
    İncəsənət
    17:13
    "Sabah"ın rəqibinin müdafiəçisi Qabriel Maqalyayns Premyer Liqada 200-cü oyununu keçirib
    Futbol
    17:11
    Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 4 % artıb
    Biznes
    17:11
    Bakıda deputatın oğlunun iştirak etdiyi qətllə bağlı daha iki nəfər məhkəməyə gətirilib
    Hadisə
    17:03
    Azərbaycanda əmlak sığortası bazarı 20 %-dən çox böyüyüb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti