В Армении заключенный сбежал из здания суда
- 26 октября, 2026
- 16:37
Будьте в курсе главных новостей!
В Армении заключенный совершил побег из здания Армавирского суда общей юрисдикции.
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа. Он отбывал наказание в уголовно-исполнительном учреждении "Армавир".
Мужчину доставили в суд по делу о семейном насилии для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения. После того, как судья зачитал решение об аресте, мужчине удалось сбежать.
В настоящий момент полиция в Армавире работает в усиленном режиме.
Пресс-секретарь министра внутренних дел Нарек Саргсян подтвердил информацию о побеге заключенного.
По данным медиа, ранее аналогичный инцидент произошел в Ширакской области. Тогда обвиняемый разбил окно здания суда и скрылся, однако впоследствии был задержан. После побега ему предъявили новые обвинения.