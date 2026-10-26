В Армении заключенный сбежал из здания суда

В Армении заключенный совершил побег из здания Армавирского суда общей юрисдикции.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа. Он отбывал наказание в уголовно-исполнительном учреждении "Армавир".

Мужчину доставили в суд по делу о семейном насилии для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения. После того, как судья зачитал решение об аресте, мужчине удалось сбежать.

В настоящий момент полиция в Армавире работает в усиленном режиме.

Пресс-секретарь министра внутренних дел Нарек Саргсян подтвердил информацию о побеге заключенного.

По данным медиа, ранее аналогичный инцидент произошел в Ширакской области. Тогда обвиняемый разбил окно здания суда и скрылся, однако впоследствии был задержан. После побега ему предъявили новые обвинения.