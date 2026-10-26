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    В Армении заключенный сбежал из здания суда

    В регионе
    • 26 октября, 2026
    • 16:37
    В Армении заключенный сбежал из здания суда

    В Армении заключенный совершил побег из здания Армавирского суда общей юрисдикции.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа. Он отбывал наказание в уголовно-исполнительном учреждении "Армавир".

    Мужчину доставили в суд по делу о семейном насилии для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения. После того, как судья зачитал решение об аресте, мужчине удалось сбежать.

    В настоящий момент полиция в Армавире работает в усиленном режиме.

    Пресс-секретарь министра внутренних дел Нарек Саргсян подтвердил информацию о побеге заключенного.

    По данным медиа, ранее аналогичный инцидент произошел в Ширакской области. Тогда обвиняемый разбил окно здания суда и скрылся, однако впоследствии был задержан. После побега ему предъявили новые обвинения.

    Побег заключенного Армения
    Ermənistanda məhbus məhkəmə binasından qaçıb
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