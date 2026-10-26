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    МИД КНР: Пекин готов развивать сотрудничество с КНДР

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 17:22
    МИД КНР: Пекин готов развивать сотрудничество с КНДР

    Китай готов продолжить сотрудничество с КНДР для далшьнейшего развития двусторонних отношений.

    Как передает Report со ссылкой на CCTV+, об этом заявил пресс-секретарь МИД КНР Го Цзякунь, комментируя вопрос о визите главы КНДР Ким Чен Ына в город Дандун в Китае в субботу.

    "Китай и КНДР - дружественные страны. Поддержание, укрепление и развитие двусторонних отношений всегда были неизменной стратегической политикой Коммунистической партии Китая и китайского правительства... Китай готов продолжать сотрудничество с КНДР для реализации важных договоренностей, достигнутых между лидерами двух стран, и продвижения развития двусторонних отношений", - сказал он.

    Лидер КНДР в субботу прибыл в Дандун с однодневным визитом по недавно открытому мосту через реку Ялу, соединяющему две страны. В рамках визита он посетил автомобильный завод.

    Ким Чен Ын Го Цзякунь Китайская Народная Республика (КНР) Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР)
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