МИД КНР: Пекин готов развивать сотрудничество с КНДР

Китай готов продолжить сотрудничество с КНДР для далшьнейшего развития двусторонних отношений.

Как передает Report со ссылкой на CCTV+, об этом заявил пресс-секретарь МИД КНР Го Цзякунь, комментируя вопрос о визите главы КНДР Ким Чен Ына в город Дандун в Китае в субботу.

"Китай и КНДР - дружественные страны. Поддержание, укрепление и развитие двусторонних отношений всегда были неизменной стратегической политикой Коммунистической партии Китая и китайского правительства... Китай готов продолжать сотрудничество с КНДР для реализации важных договоренностей, достигнутых между лидерами двух стран, и продвижения развития двусторонних отношений", - сказал он.

Лидер КНДР в субботу прибыл в Дандун с однодневным визитом по недавно открытому мосту через реку Ялу, соединяющему две страны. В рамках визита он посетил автомобильный завод.