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    Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество прокуратур в рамках международных организаций

    Внутренняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 17:19
    Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество прокуратур в рамках международных организаций

    Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев принял делегацию во главе с первым заместителем генерального прокурора Кыргызстана Чингизом Ахматовым.

    Как сообщает Report, стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества прокуратур двух стран, в том числе в рамках международных организаций.

    Отмечена важность оперативного исполнения запросов о правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции совершивших преступления лиц, усиления сотрудничества по находящимся в розыске лицам. Кроме того, стороны обсудили также расширение обмена информацией и передовым опытом в борьбе с коррупцией и транснациональной преступностью.

    Делегация Кыргызстана выразила интерес к цифровизации и применению современных технологий в деятельности прокуратуры Азербайджана, включая обеспечение кибербезопасности, выявление и расследование преступлений, совершенных с использованием ИКТ, получение и анализ электронных доказательств.

    Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество прокуратур в рамках международных организаций
    Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество прокуратур в рамках международных организаций
    Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество прокуратур в рамках международных организаций

    Кямран Алиев Генеральная прокуратура Азербайджана Кыргызстан
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