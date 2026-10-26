Азербайджан и Кыргызстан обсудили сотрудничество прокуратур в рамках международных организаций

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев принял делегацию во главе с первым заместителем генерального прокурора Кыргызстана Чингизом Ахматовым.

Как сообщает Report, стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества прокуратур двух стран, в том числе в рамках международных организаций.

Отмечена важность оперативного исполнения запросов о правовой помощи по уголовным делам, экстрадиции совершивших преступления лиц, усиления сотрудничества по находящимся в розыске лицам. Кроме того, стороны обсудили также расширение обмена информацией и передовым опытом в борьбе с коррупцией и транснациональной преступностью.

Делегация Кыргызстана выразила интерес к цифровизации и применению современных технологий в деятельности прокуратуры Азербайджана, включая обеспечение кибербезопасности, выявление и расследование преступлений, совершенных с использованием ИКТ, получение и анализ электронных доказательств.