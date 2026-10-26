ЧМ: Еще два азербайджанских борца греко-римского стиля прошли в полуфинал

Еще два азербайджанских борца греко-римского стиля прошли в полуфинал на чемпионате мира в Астане.

Как сообщает Report, Нихат Мамедли (63 кг) и Хасрет Джафаров (67 кг) продолжат борьбу за выход в финал.

Мамедли в четвертьфинале одержал победу над представителем Катара Арефом Мохаммади. Его соперником в полуфинале станет Сергей Емелин (Россия).

В этом же раунде Джафаров одолел представителя Южной Кореи Чон Хан-джэ. В полуфинале азербайджанский борец встретится с иранцем Саидом Эсмаили.

Ислам Аббасов (87 кг) потерпел поражение в 1/8 финала.

Напомним, что мундиаль завершится 1 ноября. Ранее среди борцов греко-римского стиля золотые медали завоевали Эльданиз Азизли (55 кг) и Сянан Сулейманов (77 кг).