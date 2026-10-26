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    Посол Нидерландов: Азербайджан хочет применить в Джебраиле "модель Вестланд" в тепличном хозяйстве

    Карабах
    • 26 октября, 2026
    • 16:58
    Посол Нидерландов: Азербайджан хочет применить в Джебраиле модель Вестланд в тепличном хозяйстве

    Нидерландские компании обладают возможностями для участия в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, в частности, в сферах управления водными ресурсами, возобновляемой энергетики, сельского хозяйства и устойчивой инфраструктуры.

    Об этом в интервью Report заявила посол Нидерландов в Азербайджане Мариан де Йонг.

    По ее словам, масштабы восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана и внимание к устойчивому развитию открывают перспективы для сотрудничества между двумя странами в этом направлении.

    Посол подчеркнула, что она уже трижды посещала эти регионы Азербайджана.

    "Все три визита произвели на меня большое впечатление. Каждый раз видишь, насколько быстро идет развитие и насколько масштабные объекты возводятся там. Это действительно впечатляет. Думаю, нидерландские компании также обратили внимание на происходящие изменения, и упускать такие возможности не стоит", - отметила дипломат.

    Она подчеркнула, что Нидерланды обладают опытом в сфере управления водными ресурсами, возобновляемой энергетики, сельского хозяйства, устойчивой инфраструктуры, а также создания умных городов и сел. По ее словам, компании, специализирующиеся в этих областях, могут принять участие в конкретных проектах с учетом их коммерческой целесообразности и требований законодательства.

    Мариан де Йонг также сообщила, что Министерство сельского хозяйства Азербайджана выразило заинтересованность в применении в Джебраильском районе так называемой модели Вестланд, которая предполагает развитие крупных тепличных хозяйств и широко используется в Нидерландах.

    "Мы внимательно прорабатываем этот запрос и изучаем возможности привлечения в регион нидерландских знаний и опыта, в том числе с участием частного сектора и научно-исследовательских институтов", - сказала посол.

    Комментируя нынешнюю ситуацию на Южном Кавказе, Мариан де Йонг подчеркнула, что Нидерланды поддерживают мирный процесс (между Баку и Ереваном - ред.): "Мы решительно поддерживаем его и гордимся обеими странами, а также достигнутым прогрессом. Нидерланды поддерживают мирный процесс как на двустороннем уровне, так и в рамках Европейского союза. Считаю, что необходимо отметить значительные усилия, которые прилагают обе страны для продвижения мирного процесса. Мы готовы и дальше оказывать им поддержку всеми возможными способами".

    Дипломат также отметила высокий уровень безопасности, который имеется в Азербайджане.

    "Мне очень повезло, что я получила назначение в качестве главы дипмиссии именно в Азербайджан. Это единственное место в мире, где сегодня очень безопасно", - добавила посол.

    C полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Мариан Де Йонг Азербайджано-нидерландские отношения Министерство сельского хозяйства Азербайджана Освобожденные территории Азербайджана Карабах Восточный Зангезур
    Səfir: Cəbrayılda istixana təsərrüfatında Niderland modeli tətbiq oluna bilər
    Dutch Ambassador: Azerbaijan aims to implement Westland model for greenhouse operations in Jabrayil
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