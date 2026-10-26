Узбекистан намерен расширять религиозное сотрудничество с Азербайджаном

Управление мусульман Узбекистана готово к дальнейшему укреплению религиозного и духовного сотрудничества с религиозными учреждениями и богословами Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя Управления мусульман Узбекистана Хомиджон Ишматбеков на международной научной конференции, проходящей в Баку в рамках презентации Центра исламской цивилизации в Узбекистане.

"Сегодня отношения между Узбекистаном и Азербайджаном формируют новые возможности для сотрудничества в центральноазиатском и кавказском регионах. Историческая близость, общая культура, духовные ценности и принадлежность к единому культурному пространству сближают наши государства и народы", - сказал он.

Он также подчеркнул многовековую общность духовных традиций двух народов.

"Именно здесь мы видим прочные духовные связи, объединяющие братские народы Узбекистана и Азербайджана. Наследие таких личностей, как Ахмад Ясави, Бахауддин Накшбанд и великого представителя халватийского тариката Сейида Яхья Бакуви, наглядно демонстрирует, насколько крепкими на протяжении веков были религиозные и духовные отношения между тюркскими народами", - отметил он.

По словам Ишматбекова, идеи великих мыслителей о духовном совершенствовании, гуманизме и нравственных принципах сохраняют значение и сегодня.