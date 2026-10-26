Рынок страхования имущества в Азербайджане вырос более чем на 20%
Финансы
- 26 октября, 2026
- 17:11
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За январь-сентябрь этого года в Азербайджане по страхованию имущества было собрано 219,597 млн манатов страховых взносов.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 20,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
За отчетный период сумма выплат по страхованию имущества составила 37,307 миллиона манатов, что на 19,1% больше по сравнению с показателем годом ранее.
За 9 месяцев из каждых 100 манатов собранных страховых взносов по страхованию имущества 17 манатов было выплачено. Год назад этот показатель составлял 17,2 маната.
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