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    Рынок страхования имущества в Азербайджане вырос более чем на 20%

    Финансы
    • 26 октября, 2026
    • 17:11
    Рынок страхования имущества в Азербайджане вырос более чем на 20%

    За январь-сентябрь этого года в Азербайджане по страхованию имущества было собрано 219,597 млн манатов страховых взносов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 20,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    За отчетный период сумма выплат по страхованию имущества составила 37,307 миллиона манатов, что на 19,1% больше по сравнению с показателем годом ранее.

    За 9 месяцев из каждых 100 манатов собранных страховых взносов по страхованию имущества 17 манатов было выплачено. Год назад этот показатель составлял 17,2 маната.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Азербайджанский манат
    Azərbaycanda əmlak sığortası bazarı 20 %-dən çox böyüyüb
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