Рынок страхования имущества в Азербайджане вырос более чем на 20%

За январь-сентябрь этого года в Азербайджане по страхованию имущества было собрано 219,597 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 20,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За отчетный период сумма выплат по страхованию имущества составила 37,307 миллиона манатов, что на 19,1% больше по сравнению с показателем годом ранее.

За 9 месяцев из каждых 100 манатов собранных страховых взносов по страхованию имущества 17 манатов было выплачено. Год назад этот показатель составлял 17,2 маната.