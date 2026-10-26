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    Azərbaycanda əmlak sığortası bazarı 20 %-dən çox böyüyüb

    Maliyyə
    • 26 oktyabr, 2026
    • 17:03
    Azərbaycanda əmlak sığortası bazarı 20 %-dən çox böyüyüb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə 219,597 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb.

    "Report" Azərbaycan Mərkəzi Bankına (AMB) istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20,2 % çoxdur.

    Hesabat dövründə əmlak sığortası üzrə ödənişlərin məbləği 37,307 milyon manat təşkil edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 19,1 % çoxdur.

    9 ayda əmlak sığortası üzrə toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 17 manatı ödəniş edilib. Bu göstərici 1 il bundan əvvəl 17,2 manat olub.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycandakı 16 sığorta şirkətinin xətti ilə 1 milyard 248,485 milyon manat sığorta haqqı toplanılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 7,9 % çoxdur. Hesabat dövründə sığorta şirkətlərinin həyata keçirdikləri ödənişlərin məbləği 882,723 milyon manat təşkil edib. Bu isə illik müqayisədə 29,1 % çoxdur.

    9 ay ərzində sığorta bazarında toplanmış hər 100 manat sığorta haqqının 70,7 manatı ödəniş edilib. Ötən ilin eyni dövründə bu göstərici 59,1 manat olub.

    Əmlak sığortası Sığorta bazarı Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB)
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