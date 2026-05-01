    01 мая, 2026
    15:09
    Гаджиев: Азербайджан установил дружественные отношения со всеми соседями, в том числе с Арменией

    Азербайджан хранит память о трагедиях Карабахской войны, но неизменно придерживается курса к установлению прочного мира на Южном Кавказе.

    Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая в Карабахском университете перед представителями дипломатического корпуса.

    "На протяжении 30 лет Карабах ассоциировался с войной, конфликтом и кровопролитием. Но, сохраняя память о трагедиях прошлого, включая Ходжалинский геноцид, мы смотрим в будущее – мирное будущее Азербайджана и Южного Кавказа в целом", - сказал он.

    Помощник президента отметил, что Азербайджан в своей внешней политике всегда отдавал приоритет добрососедским и мирным отношениям со всеми соседями.

    "Однако полностью реализовать этот приоритет не удавалось, поскольку мы находились в состоянии конфликта с Арменией. Но сегодня я могу сказать, что у Азербайджана установлены дружественные и добрососедские отношения со всеми соседями, включая Республику Армения", - подчеркнул он.

    Гаджиев отметил, что мир - это сложный и долгий путь, требующий дипломатических усилий.

    "Азербайджанское правительство проявило такую дипломатическую смелость и протянуло руку мира Армении", - сказал он.

    Хикмет Гаджиев Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Дипломатический корпус Карабах
    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan Ermənistan da daxil bütün qonşularla dostluq münasibətləri qurub
    Hikmet Hajiyev: Azerbaijan built friendly ties with all neighbors, including Armenia

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей