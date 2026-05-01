Гаджиев: Азербайджан установил дружественные отношения со всеми соседями, в том числе с Арменией

Азербайджан хранит память о трагедиях Карабахской войны, но неизменно придерживается курса к установлению прочного мира на Южном Кавказе.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая в Карабахском университете перед представителями дипломатического корпуса.

"На протяжении 30 лет Карабах ассоциировался с войной, конфликтом и кровопролитием. Но, сохраняя память о трагедиях прошлого, включая Ходжалинский геноцид, мы смотрим в будущее – мирное будущее Азербайджана и Южного Кавказа в целом", - сказал он.

Помощник президента отметил, что Азербайджан в своей внешней политике всегда отдавал приоритет добрососедским и мирным отношениям со всеми соседями.

"Однако полностью реализовать этот приоритет не удавалось, поскольку мы находились в состоянии конфликта с Арменией. Но сегодня я могу сказать, что у Азербайджана установлены дружественные и добрососедские отношения со всеми соседями, включая Республику Армения", - подчеркнул он.

Гаджиев отметил, что мир - это сложный и долгий путь, требующий дипломатических усилий.

"Азербайджанское правительство проявило такую дипломатическую смелость и протянуло руку мира Армении", - сказал он.