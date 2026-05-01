Берлиан Хелми: Дата саммита D8 в Джакарте пока не определена

Дата 12-го саммита Организации экономического сотрудничества развивающихся стран (D-8) в Джакарте остается неопределенной на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом корреспонденту Report сообщил посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми.

"Ситуация на Ближнем Востоке пока слишком неопределенная. Мы не отменили саммит, но пока не определили новую дату", - отметил он.

Напомним, 12-й саммит "Большой восьмерки" планировалось провести 13–15 апреля в столице Индонезии Джакарте. Однако в марте стало известно о его переносе на неопределенный срок на фоне резкой эскалации ситуации в регионе, связанной с военной операцией США и Израиля против Иран.

Организация D-8, созданная в 1997 году, объединяет Бангладеш, Египет, Индонезию, Иран, Малайзию, Нигерию, Пакистан и Турцию. Азербайджан присоединился к объединению в 2025 году.