Berlian Helmi: D8 sammitinin tarixi hələ müəyyənləşdirilməyib
Xarici siyasət
- 01 may, 2026
- 13:32
İnkişaf etməkdə olan ölkələrin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (D8) Cakartada keçirilməli olan 12-ci sammitinin tarixi hələ müəyyənləşdirilməyib.
Bu barədə "Report"un müxbirinə İndoneziyanın Azərbaycandakı səfiri Berlian Helmi məlumat verib.
"Yaxın Şərqdəki vəziyyət hələ çox qeyri-müəyyəndir. Biz sammiti ləğv etməmişik, lakin yeni tarixi hələ müəyyənləşdirməmişik", - o bildirib.
Məlumat yenilənir
Son xəbərlər
13:38
"Böyük Dəbilqə": Nizami İmranov bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaqFərdi
13:37
Komitə sədri: "Səyyar gömrük auditi aparılması halı kifayət qədər azalacaq"Biznes
13:35
Azərbaycan ABŞ ilə kibertəhlükəsizlik üzrə əməkdaşlığı müzakirə edibİKT
13:33
MM hərbi qulluqçuların şəxsi jetonla təmin edilməsi haqqında dəyişikliyi I oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
13:32
Berlian Helmi: D8 sammitinin tarixi hələ müəyyənləşdirilməyibXarici siyasət
13:30
Kaçka: Ukrayna Aİ-yə daxil olmaq üzrə danışıqları 18 aya başa çatdırmağa hazırdırDigər ölkələr
13:30
Şahin Bağırov: "Məcəllədəki dəyişikliklər iqtisadi artımı dəstəkləyəcək"Biznes
13:27
Azər Həşimov: "Qarabağ" üzərində qələbə "Neftçi" üçün böyük əhəmiyyət daşıyırdı"Futbol
13:22