    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Berlian Helmi: D8 sammitinin tarixi hələ müəyyənləşdirilməyib

    • 01 may, 2026
    • 13:32
    Berlian Helmi: D8 sammitinin tarixi hələ müəyyənləşdirilməyib

    İnkişaf etməkdə olan ölkələrin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (D8) Cakartada keçirilməli olan 12-ci sammitinin tarixi hələ müəyyənləşdirilməyib.

    Bu barədə "Report"un müxbirinə İndoneziyanın Azərbaycandakı səfiri Berlian Helmi məlumat verib.

    "Yaxın Şərqdəki vəziyyət hələ çox qeyri-müəyyəndir. Biz sammiti ləğv etməmişik, lakin yeni tarixi hələ müəyyənləşdirməmişik", - o bildirib.

    Məlumat yenilənir

    D-8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Sammit
    Берлиан Хелми: Дата саммита D8 в Джакарте пока не определена

    Son xəbərlər

    13:38

    "Böyük Dəbilqə": Nizami İmranov bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq

    Fərdi
    13:37

    Komitə sədri: "Səyyar gömrük auditi aparılması halı kifayət qədər azalacaq"

    Biznes
    13:35

    Azərbaycan ABŞ ilə kibertəhlükəsizlik üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    13:33

    MM hərbi qulluqçuların şəxsi jetonla təmin edilməsi haqqında dəyişikliyi I oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    13:32

    Berlian Helmi: D8 sammitinin tarixi hələ müəyyənləşdirilməyib

    Xarici siyasət
    13:30

    Kaçka: Ukrayna Aİ-yə daxil olmaq üzrə danışıqları 18 aya başa çatdırmağa hazırdır

    Digər ölkələr
    13:30

    Şahin Bağırov: "Məcəllədəki dəyişikliklər iqtisadi artımı dəstəkləyəcək"

    Biznes
    13:27

    Azər Həşimov: "Qarabağ" üzərində qələbə "Neftçi" üçün böyük əhəmiyyət daşıyırdı"

    Futbol
    13:22

    MM DGK-nın səlahiyyətlərinin genişləndirilməsini I oxunuşda qəbul edib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti