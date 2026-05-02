    Hadisə
    • 02 may, 2026
    • 17:17
    DİN: Axtarışda olan 200 nəfər saxlanılıb

    Polis əməkdaşlarının mayın 1-də keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə 200 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Belə ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 115, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 85 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Bundan əlavə, ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 7 nəfər ötən gün tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Borclu şəxslər
    МВД: В Азербайджане за сутки задержаны 200 разыскиваемых лиц

