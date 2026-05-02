МВД: В Азербайджане за сутки задержаны 200 разыскиваемых лиц

В Азербайджане 1 мая сотрудниками полиции задержаны 200 человек, находившихся в розыске.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, из 115 находящихся в розыске 85 человек разыскивались как должники.

Кроме этого, еще 7 человек разыскивались как пропавшие без вести. Они были найдены и переданы соответствующим органам.