Азербайджанские оперные исполнители выступили на гала-концерте ТЮРКСОЙ в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялся XVII гала-концерт оперного театра ТЮРКСОЙ, организованный в рамках Дней оперы.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Туркменистане.

Мероприятие прошло во дворце "Мукамлар" и было направлено на укрепление культурных связей между тюркскими государствами, а также популяризацию общего музыкального наследия.

Концертная программа была представлена в сопровождении Государственного симфонического оркестра Туркменистана. В мероприятии приняли участие представители музыкального сообщества Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.

Азербайджан на гала-концерте представляли заслуженная артистка Фарида Мамедова и оперный исполнитель Талех Яхьяев. Их выступления были тепло встречены зрителями и участниками мероприятия.

Исполненные азербайджанскими артистами классические произведения продемонстрировали богатые музыкальные традиции страны и высокий уровень отечественного исполнительского искусства.

На мероприятии присутствовали официальные лица Туркменистана и ТЮРКСОЙ , послы иностранных государств, представители дипломатического корпуса, деятели культуры и искусства, общественность и СМИ.