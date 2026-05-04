    Азербайджанские оперные исполнители выступили на гала-концерте ТЮРКСОЙ в Ашхабаде

    В Ашхабаде состоялся XVII гала-концерт оперного театра ТЮРКСОЙ, организованный в рамках Дней оперы.

    Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Туркменистане.

    Мероприятие прошло во дворце "Мукамлар" и было направлено на укрепление культурных связей между тюркскими государствами, а также популяризацию общего музыкального наследия.

    Концертная программа была представлена в сопровождении Государственного симфонического оркестра Туркменистана. В мероприятии приняли участие представители музыкального сообщества Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана.

    Азербайджан на гала-концерте представляли заслуженная артистка Фарида Мамедова и оперный исполнитель Талех Яхьяев. Их выступления были тепло встречены зрителями и участниками мероприятия.

    Исполненные азербайджанскими артистами классические произведения продемонстрировали богатые музыкальные традиции страны и высокий уровень отечественного исполнительского искусства.

    На мероприятии присутствовали официальные лица Туркменистана и ТЮРКСОЙ , послы иностранных государств, представители дипломатического корпуса, деятели культуры и искусства, общественность и СМИ.

    Азербайджанские оперные исполнители выступили на гала-концерте ТЮРКСОЙ в Ашхабаде
    Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Гала-концерт Фарида Мамедова Талех Яхьяев Ашхабад
    Azərbaycan TÜRKSOY-un XVII Opera Günləri Qala konsertində təmsil olunub
    Azerbaijani opera performers take stage at TURKSOY Gala in Ashgabat

