Число погибших при ударе ВС РФ по украинскому Мерефе возросло до шести - ОБНОВЛЕНО
Другие страны
- 04 мая, 2026
- 16:36
Число погибших в городе Мерефе (Украина) в результате ракетного удара ВС РФ возросло до шести, еще 23 человека получили ранения.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковской областной прокуратуры в соцсетях.
"В больнице от полученных ранений скончался мужчина. Количество погибших возросло до шести. Число пострадавших также увеличилось, достигнув 23", - сказано в сообщении.
Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по украинской Мерефе, в результате чего четыре человека погибли, 16 пострадали.
Как передает Report, об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в соцсети Х.
"Погибли 50-летний и 63-летний мужчины и 41-летняя и 52-летняя женщины", – написал Синегубов.
Последние новости
01:22
При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНОДругие страны
00:58
"Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионствоФутбол
00:24
Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношенияВнешняя политика
00:13
"Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давностиФутбол
00:00
Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форумаЭкономика
23:51
Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг ИранаВнешняя политика
23:46
Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении ИранаДругие страны
23:44
Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в ИталиюЭнергетика
23:32
Фото