Число погибших при ударе ВС РФ по украинскому Мерефе возросло до шести - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в городе Мерефе (Украина) в результате ракетного удара ВС РФ возросло до шести, еще 23 человека получили ранения.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы Харьковской областной прокуратуры в соцсетях.

"В больнице от полученных ранений скончался мужчина. Количество погибших возросло до шести. Число пострадавших также увеличилось, достигнув 23", - сказано в сообщении.

13:06

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по украинской Мерефе, в результате чего четыре человека погибли, 16 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в соцсети Х.

"Погибли 50-летний и 63-летний мужчины и 41-летняя и 52-летняя женщины", – написал Синегубов.