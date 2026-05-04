Зеленский: На полях саммита ЕПС обсужден вопрос активизации переговоров по Украине

Вопрос активизации переговоров по урегулированию украинского кризиса был обсужден на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, он провел переговоры с председателем Европейского совета Антониу Коштой, главой еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с рядом лидеров европейских стран.

"Из-за войны в Иране сейчас есть очевидная пауза в переговорах. Обсудили, как активизировать этот процесс, контакты с Америкой и роль Европы в нем. Говорили и о ситуации на фронте... Подробно обсудили усиление ПВО: производство необходимых европейских систем и ракет, поддержку программы PURL и возможности обеспечить Европу собственными антибаллистическими средствами", - отметил он.

Зеленский поблагодарил премьера Канады Марка Карни, который объявил о предоставлении Украине дополнительных $200 млн в рамках программы PURL.