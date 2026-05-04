Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Зеленский: На полях саммита ЕПС обсужден вопрос активизации переговоров по Украине

    В регионе
    • 04 мая, 2026
    • 13:39
    Зеленский: На полях саммита ЕПС обсужден вопрос активизации переговоров по Украине

    Вопрос активизации переговоров по урегулированию украинского кризиса был обсужден на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

    Как передает Report, об этом сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

    По его словам, он провел переговоры с председателем Европейского совета Антониу Коштой, главой еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также с рядом лидеров европейских стран.

    "Из-за войны в Иране сейчас есть очевидная пауза в переговорах. Обсудили, как активизировать этот процесс, контакты с Америкой и роль Европы в нем. Говорили и о ситуации на фронте... Подробно обсудили усиление ПВО: производство необходимых европейских систем и ракет, поддержку программы PURL и возможности обеспечить Европу собственными антибаллистическими средствами", - отметил он.

    Зеленский поблагодарил премьера Канады Марка Карни, который объявил о предоставлении Украине дополнительных $200 млн в рамках программы PURL.

    Европейское политическое сообщество (ЕПС) Саммит ЕПС Марк Карни Владимир Зеленский Украина
    Zelenski: "Avropa Siyasi Birliyi"nin sammiti çərçivəsində Ukrayna üzrə danışıqların aktivləşdirilməsi məsələsi müzakirə edilib
    Zelenskyy discusses intensifying Ukraine talks at EPC summit

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей