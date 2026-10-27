Президент: Попытки диктовать Азербайджану свою волю встречают твердое сопротивление

Азербайджан во многих случаях рассматривают как опору стабильности в нестабильном регионе, при этом роль страны на мировых энергетических и транспортных рынках продолжает расти.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

По словам главы государства, об этом свидетельствуют внешняя политика Азербайджана, его экономические показатели, а также растущее значение страны на мировых энергетических и транспортных рынках. Он подчеркнул, что проводимая Азербайджаном независимая политика принесла стране большое уважение.

"Наши международные контакты показывают, что нам действительно удалось зарекомендовать себя как надежного и уважаемого члена международного сообщества. У нас уже установлены отношения стратегического партнерства с двумя сверхдержавами", - сказал президент.

Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджан подписал с Китаем декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а также стратегическую хартию с Соединенными Штатами. Таким образом, отметил он, Азербайджан взаимодействует с двумя сверхдержавами в формате стратегического партнерства.

Глава государства также подчеркнул, что все достижения Азербайджана за 35 лет независимости стали результатом усилий азербайджанского народа.

"Мы не получали никакой международной помощи. Мы прошли путь от разрухи и оккупации к прогрессу, развитию и успеху", - заявил он.

Президент отметил, что Азербайджан всегда занимал твердую позицию в ответ на проявления неуважения и попытки диктовать стране свою волю.

"Любое проявление неуважения, любое необоснованное чувство превосходства и представление о том, что нам можно что-то диктовать, встречало и всегда будет встречать наше сопротивление и очень твердую позицию", - сказал Ильхам Алиев.

По его мнению, конфликтов и проблем в мире станет меньше, а взаимодействия - больше, если международное сообщество согласится с этими основными правилами международного поведения.

"По крайней мере, так мы это видим", - добавил президент.