    Мелони призвала к комплексному подходу к кризисам в Европе

    • 04 мая, 2026
    • 13:30
    Мелони призвала к комплексному подходу к кризисам в Европе

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости комплексного подхода к решению взаимосвязанных кризисов в Европе, включая миграцию, безопасность и экономику.

    Как сообщает Report, об этом она сказала выступая сегодня на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

    По ее словам, современный мир сталкивается с так называемым "поликризисом", при котором различные проблемы усугубляют друг друга.

    По ее словам, рост миграционного давления, в том числе на фоне кризиса на Ближнем Востоке, оказывает влияние не только на безопасность, но и на экономику, рынок труда и социальную стабильность.

    "Неконтролируемые миграционные потоки создают нагрузку на государственные ресурсы, снижают конкурентоспособность и усиливают социальную напряженность", - отметила она.

    Мелони подчеркнула, что ни одна страна не способна справиться с этими вызовами в одиночку, и призвала к усилению международного сотрудничества, в том числе на уровне Европейского союза.

    Meloni Avropada miqrasiya və təhlükəsizlik böhranlarına kompleks yanaşma tələbi ilə çıxış edib
    Meloni calls for comprehensive approach to Europe's interconnected crises

