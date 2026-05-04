Мелони призвала к комплексному подходу к кризисам в Европе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости комплексного подхода к решению взаимосвязанных кризисов в Европе, включая миграцию, безопасность и экономику.

Как сообщает Report, об этом она сказала выступая сегодня на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

По ее словам, современный мир сталкивается с так называемым "поликризисом", при котором различные проблемы усугубляют друг друга.

По ее словам, рост миграционного давления, в том числе на фоне кризиса на Ближнем Востоке, оказывает влияние не только на безопасность, но и на экономику, рынок труда и социальную стабильность.

"Неконтролируемые миграционные потоки создают нагрузку на государственные ресурсы, снижают конкурентоспособность и усиливают социальную напряженность", - отметила она.

Мелони подчеркнула, что ни одна страна не способна справиться с этими вызовами в одиночку, и призвала к усилению международного сотрудничества, в том числе на уровне Европейского союза.