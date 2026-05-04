Сахиль Бабаев: Процессы в мире и регионе подтверждают растущую важность Среднего коридора
- 04 мая, 2026
- 16:32
Наблюдаемые в настоящее время глобальные и региональные процессы подчеркивают растущее значение Среднего коридора, в котором Азербайджан играет ключевую роль.
Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев, выступая на деловой сессии управляющих в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).
"Недавние глобальные и региональные события подчеркнули растущее значение инициативы Среднего коридора, в которой Азербайджан играет ключевую роль", - сказал он.
По его словам, стратегическая ценность коридора как надежного и эффективного торгового маршрута становится все более очевидной.
"Он (коридор - ред.) предоставляет возможность диверсифицировать торговые потоки и смягчать глобальные нарушения (цепочки поставок - ред.)", - подчеркнул Бабаев.