    Сахиль Бабаев: Процессы в мире и регионе подтверждают растущую важность Среднего коридора

    Сахиль Бабаев: Процессы в мире и регионе подтверждают растущую важность Среднего коридора
    • 04 мая, 2026
    • 16:32

    Наблюдаемые в настоящее время глобальные и региональные процессы подчеркивают растущее значение Среднего коридора, в котором Азербайджан играет ключевую роль.

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев, выступая на деловой сессии управляющих в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

    "Недавние глобальные и региональные события подчеркнули растущее значение инициативы Среднего коридора, в которой Азербайджан играет ключевую роль", - сказал он.

    По его словам, стратегическая ценность коридора как надежного и эффективного торгового маршрута становится все более очевидной.

    "Он (коридор - ред.) предоставляет возможность диверсифицировать торговые потоки и смягчать глобальные нарушения (цепочки поставок - ред.)", - подчеркнул Бабаев.

    Sahil Babayev: "Dünya və regiondakı proseslər Orta Dəhlizin artan əhəmiyyətini təsdiqləyir"
    Minister: Global, regional developments confirm growing importance of Middle Corridor

