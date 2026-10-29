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    Зеленский сообщил о подготовке РФ новых баллистических ударов по Украине

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 23:00
    Зеленский сообщил о подготовке РФ новых баллистических ударов по Украине

    Россия готовит новые удары по Украине баллистическими ракетами.

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

    "Сейчас есть информация от разведки о подготовке Россией новых баллистических ударов. И нужны силы, чтобы сбивать все это... Мы ждем соответствующих решений", – сказал он по итогам заседания ставки, ключевым вопросом которого было противодействие российской баллистике.

    Зеленский отметил, что в данном контексте нынешнего санкционного давления на Россию недостаточно. О также добавил, что необходимо ускорить поставку новых пакетов помощи от партнеров для более эффективной защиты Украины от российской баллистики.

    "Чем дольше задерживаются пакеты санкций против баллистики, тем больше времени у России на разработку схем снабжения необходимой для производства", - уточнил он.

    Украинский лидер также отметил, что ВСУ продолжит расширять и ускорять ответные дальнобойные удары.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт
    Zelenski: Rusiya ballistik raketlərlə hücuma hazırlaşır
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