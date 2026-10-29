Зеленский сообщил о подготовке РФ новых баллистических ударов по Украине

Россия готовит новые удары по Украине баллистическими ракетами.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Сейчас есть информация от разведки о подготовке Россией новых баллистических ударов. И нужны силы, чтобы сбивать все это... Мы ждем соответствующих решений", – сказал он по итогам заседания ставки, ключевым вопросом которого было противодействие российской баллистике.

Зеленский отметил, что в данном контексте нынешнего санкционного давления на Россию недостаточно. О также добавил, что необходимо ускорить поставку новых пакетов помощи от партнеров для более эффективной защиты Украины от российской баллистики.

"Чем дольше задерживаются пакеты санкций против баллистики, тем больше времени у России на разработку схем снабжения необходимой для производства", - уточнил он.

Украинский лидер также отметил, что ВСУ продолжит расширять и ускорять ответные дальнобойные удары.