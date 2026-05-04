İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Sahil Babayev: "Dünya və regiondakı proseslər Orta Dəhlizin artan əhəmiyyətini təsdiqləyir"

    İnfrastruktur
    • 04 may, 2026
    • 16:40
    Sahil Babayev: Dünya və regiondakı proseslər Orta Dəhlizin artan əhəmiyyətini təsdiqləyir

    Hazırda müşahidə olunan qlobal və regional proseslər Azərbaycanın əsas rol oynadığı Orta Dəhlizin artan əhəmiyyətini vurğulayır.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın maliyyə naziri Sahil Babayev Asiya İnkişaf Bankının (ADB) Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclası çərçivəsində rəhbərlərin işgüzar sessiyasında çıxışı zamanı bildirib.

    "Son qlobal və regional hadisələr Azərbaycanın əsas rol oynadığı Orta Dəhliz təşəbbüsünün artan əhəmiyyətini vurğulayıb", - o deyib.

    Onun sözlərinə görə, etibarlı və səmərəli ticarət marşrutu kimi dəhlizin strateji dəyəri getdikcə daha aydın görünür: "Bu dəhliz ticarət axınlarını şaxələndirmək və qlobal pozuntuları (tədarük zəncirindəki - red.) yumşaltmaq imkanı verir".

    Sahil Babayev Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Orta Dəhliz Maliyyə Nazirliyi
    Сахиль Бабаев: Процессы в мире и регионе подтверждают растущую важность Среднего коридора
    Minister: Global, regional developments confirm growing importance of Middle Corridor

    Son xəbərlər

    01:27

    "Mançester Siti" çempionluq uğrunda "Arsenal"la mübarizədə xal itirib

    Futbol
    01:16

    Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edib

    İnfrastruktur
    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti