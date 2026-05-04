В Баку в рамках WUF13 будут организованы временные специальные полосы движения

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) на ряде улиц и проспектов Баку будут организованы временные специальные полосы движения.

Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, они будут созданы на магистрали проспект Гейдара Алиева - Аэропортовское шоссе, а также на улицах Аббасгулу Ага Бакиханова, Мехди Аббасова, Микаила Алиева, Юсифа Сафарова, Микаила Мушфига.

Эти полосы вступят в силу после установки соответствующего дорожного знака, а в период отсутствия знака все транспортные средства смогут воспользоваться ими.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая.