В Баку в рамках WUF13 будут организованы временные специальные полосы движения
Инфраструктура
- 04 мая, 2026
- 16:32
В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) на ряде улиц и проспектов Баку будут организованы временные специальные полосы движения.
Как сообщили Report в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, они будут созданы на магистрали проспект Гейдара Алиева - Аэропортовское шоссе, а также на улицах Аббасгулу Ага Бакиханова, Мехди Аббасова, Микаила Алиева, Юсифа Сафарова, Микаила Мушфига.
Эти полосы вступят в силу после установки соответствующего дорожного знака, а в период отсутствия знака все транспортные средства смогут воспользоваться ими.
Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая.
