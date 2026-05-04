В Азербайджане изменен порядок включения правовых актов в Госреестр

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в Положение о правилах включения правовых актов в Государственный реестр, а также в порядок подготовки, согласования, принятия и публикации проектов нормативных правовых актов органов исполнительной власти.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно документу, правовые акты проверяются на наличие оснований для отказа во включении в реестр в течение 15 рабочих дней со дня поступления в Министерство юстиции.

При этом, если в течение 7 рабочих дней после представления акта отказ не поступил, он считается включенным в реестр и подлежит официальному опубликованию при условии, что в течение одного рабочего дня после истечения этого срока Минюст не направит органу, принявшему акт, обоснованное объяснение причин задержки. До настоящего времени эти сроки составляли 7 дней.