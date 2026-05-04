Франция призывает АБР расширить финансирование в местных валютах

Франция обращается к Азиатскому банку развития (АБР) с призывом не останавливать разработку механизмов для увеличения объемов финансирования в национальных валютах.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, с таким заявлением выступил временный заместитель управляющего от Франции Антуан Бержеро в ходе деловой сессии управляющих на 59-м ежегодном заседании Совета управляющих АБР.

Он отметил, что французская сторона также обращается к АБР с просьбой наращивать усилия в содействии своим клиентам при формировании долгосрочных стратегий перехода, куда могут быть включены национальные меры и донорская поддержка.

"При этом в краткосрочной перспективе необходимо обеспечивать все требуемые политические консультации и содействие для снижения зависимости от ископаемых видов топлива с учетом приоритетов экономического роста и развития. В данном контексте Франция призывает банк продолжать работу по трансформации в "климатический банк региона", - подчеркнул А. Бержеро.