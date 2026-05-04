İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Fransa ADB-ni yerli valyutalarda maliyyələşdirməni genişləndirməyə çağırır

    Maliyyə
    • 04 may, 2026
    • 17:20
    Fransa ADB-ni yerli valyutalarda maliyyələşdirməni genişləndirməyə çağırır

    Fransa Asiya İnkişaf Bankına (ADB) milli valyutalarda maliyyələşdirmənin artırılması üçün mexanizmlərin hazırlanmasını dayandırmamaq barədə çağırış ilə müraciət edir.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bu bəyanatla bankın Fransanı təmsil edən rəsmisi Antuan Berjero ADB-nin Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclası çərçivəsində rəhbərlərin işgüzar sessiyasında çıxış edib.

    O qeyd edib ki, Fransa tərəfi həm də ADB-yə müraciət edərək, milli tədbirlərin və donor dəstəyinin daxil edilə biləcəyi uzunmüddətli keçid strategiyalarının formalaşdırılmasında öz müştərilərinə kömək göstərilməsi istiqamətində səylərini artırmağı xahiş edir.

    "Bununla yanaşı, qısamüddətli perspektivdə iqtisadi artım və inkişaf prioritetlərini nəzərə almaqla qalıq yanacaqlarından asılılığın azaldılması üçün tələb olunan bütün siyasi məsləhətləri və yardımı təmin etmək lazımdır. Bu kontekstdə Fransa ADB-ni "regionun iqlim bankı"na çevrilmək istiqamətində işləri davam etdirməyə çağırır", - A.Berjero vurğulayıb.

    Fransa Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Antuan Berjero
    Франция призывает АБР расширить финансирование в местных валютах
    France calling on ADB to expand local currency financing

    Son xəbərlər

    01:27

    "Mançester Siti" çempionluq uğrunda "Arsenal"la mübarizədə xal itirib

    Futbol
    01:16

    Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edib

    İnfrastruktur
    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti