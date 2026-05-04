Министр: Азербайджан продолжит работу с международными партнерами по климату

Азербайджан продолжит тесное взаимодействие с международными партнерами, включая Азиатский банк развития (АБР), для реализации договоренностей по глобальной климатической повестке.

Как передает корреспондент Report из Самарканда, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев, выступая на деловой сессии управляющих в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР).

"Азербайджан остается твердо привержен глобальной климатической повестке. Проведение COP29 в Баку в 2024 году стало важной вехой для нашей страны и всего региона. Конференция принесла важные результаты в продвижении климатического финансирования, укреплении мер по адаптации и ускорении глобального энергетического перехода. Азербайджан продолжит наращивать этот импульс, тесно сотрудничая с международными партнерами, включая АБР, для воплощения этих обязательств в конкретные результаты", - сказал Бабаев.

Министр в своем выступлении также коснулся реализации Азербайджаном масштабной программы по восстановлению освобожденных территорий.

"Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан реализует амбициозную программу "Великое возвращение", направленную на восстановление и реконструкцию освобожденных территорий и содействие возвращению внутренне перемещенных лиц на свою родину. Эта комплексная работа включает масштабные мероприятия по разминированию в Карабахе и Восточном Зангезуре, а также развитие необходимой физической и социальной инфраструктуры для поддержки процесса репатриации", - подчеркнул он.

Сахиль Бабаев отметил прогресс в процессе нормализации между Азербайджаном и Арменией.

"Мы убеждены, что дальнейшие шаги, позволяющие завершить этот процесс, внесут значительный вклад в установление прочного мира и стабильности в нашем регионе", - добавил министр.