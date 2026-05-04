    • 04 may, 2026
    • 16:59
    Nazir: Azərbaycan beynəlxalq tərəfdaşlarla iqlim gündəliyi üzrə işi davam etdirəcək

    Azərbaycan qlobal iqlim gündəliyi üzrə razılaşmaların həyata keçirilməsi üçün Asiya İnkişaf Bankı (ADB) daxil olmaqla beynəlxalq tərəfdaşlarla sıx qarşılıqlı əlaqəni davam etdirəcək.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, bunu maliyyə naziri Sahil Babayev Asiya İnkişaf Bankının (ADB) Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclası çərçivəsində rəhbərlərin işgüzar sessiyasında bildirib.

    "Azərbaycan qlobal iqlim gündəliyinə qətiyyətlə sadiq qalır. 2024-cü ildə Bakıda COP29-un keçirilməsi ölkəmiz və bütün region üçün mühüm mərhələ oldu. Konfrans iqlim maliyyələşdirilməsinin təşviqi, adaptasiya tədbirlərinin gücləndirilməsi və qlobal enerji keçidinin sürətləndirilməsində mühüm nəticələr verdi. Azərbaycan bu öhdəliklərin konkret nəticələrə çevrilməsi üçün ADB daxil olmaqla, beynəlxalq tərəfdaşlarla sıx əməkdaşlıq edərək bu tempi artırmağa davam edəcək", - S.Babayev bildirib.

    Nazir çıxışında həmçinin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası üzrə irimiqyaslı proqram həyata keçirməsinə toxunub: "Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan azad edilmiş ərazilərin bərpası və yenidən qurulmasına, habelə keçmiş məcburi köçkünlərin öz yurdlarına qayıtmasına kömək etməyə yönəlmiş "Böyük Qayıdış" proqramını həyata keçirir. Bu genişmiqyaslı iş Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda minalardan təmizləmə üzrə irimiqyaslı tədbirləri, eləcə də repatriasiya prosesini dəstəkləmək üçün zəruri fiziki və sosial infrastrukturun inkişafını əhatə edir".

    S.Babayev Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesində irəliləyişi qeyd edib: "Biz əminik ki, bu prosesi başa çatdırmağa imkan verəcək gələcək addımlar regionumuzda davamlı sülh və sabitliyin bərqərar olmasına mühüm töhfə verəcək".

    Министр: Азербайджан продолжит работу с международными партнерами по климату
    Minister: Azerbaijan to continue to work with international partners on climate agenda

