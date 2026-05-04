İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Meloni Avropada miqrasiya və təhlükəsizlik böhranlarına kompleks yanaşma tələbi ilə çıxış edib

    Digər ölkələr
    • 04 may, 2026
    • 13:51
    Meloni Avropada miqrasiya və təhlükəsizlik böhranlarına kompleks yanaşma tələbi ilə çıxış edib

    İtaliyanın Baş naziri Corcia Meloni Avropada miqrasiya, təhlükəsizlik və iqtisadiyyat da daxil olmaqla, bir-biri ilə əlaqəli böhranların həllinə kompleks yanaşmanın zəruriliyini bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə bu gün "Avropa Siyasi Birliyi"nin İrəvanda keçirilən sammitində çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, miqrasiya təzyiqinin artması təkcə təhlükəsizliyə deyil, həm də iqtisadiyyata, əmək bazarına və sosial sabitliyə təsir göstərir:

    "Nəzarətsiz miqrasiya axınları dövlət resurslarına yük yaradır, rəqabət qabiliyyətini aşağı salır və sosial gərginliyi artırır".

    C.Meloni vurğulayıb ki, heç bir ölkə bu çağırışların öhdəsindən təkbaşına gəlmək iqtidarında deyil. O, beynəlxalq əməkdaşlığın, o cümlədən Avropa İttifaqı səviyyəsində gücləndirilməsinə çağırıb.

    Avropa Siyasi Birliyi Corcia Meloni Nəzarətsiz miqrasiya
    Мелони призвала к комплексному подходу к кризисам в Европе
    Meloni calls for comprehensive approach to Europe's interconnected crises

    Son xəbərlər

    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    23:32

    Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılır

    İqtisadiyyat
    23:28

    Meloni: Prezident Əliyevlə İranla bağlı böhran ətrafında fikir mübadiləsi apardıq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti