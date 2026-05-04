    • 04 мая, 2026
    • 16:18
    Ильхам Алиев утвердил дополнительное соглашение с ООН по WUF13

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Дополнительное соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций об организационных мерах и финансовых вопросах в связи с проведением 13-ой сессией Всемирного форума городов (WUF13) в Баку в 2026 году".

    Как сообщает Report, соглашение было подписано 15 января 2026 года в Женеве.

    Напомним, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая.

    Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.

    WUF13-lə əlaqədar təşkilati tədbirlər və maliyyə məsələləri barədə əlavə saziş təsdiqlənib
    Additional agreement on organisational and financial matters related to WUF13 approved

