Ильхам Алиев утвердил дополнительное соглашение с ООН по WUF13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Дополнительное соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций об организационных мерах и финансовых вопросах в связи с проведением 13-ой сессией Всемирного форума городов (WUF13) в Баку в 2026 году".

Как сообщает Report, соглашение было подписано 15 января 2026 года в Женеве.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая.

Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.