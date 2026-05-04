Ильхам Алиев утвердил дополнительное соглашение с ООН по WUF13
Внешняя политика
- 04 мая, 2026
- 16:18
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Дополнительное соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Организацией Объединенных Наций об организационных мерах и финансовых вопросах в связи с проведением 13-ой сессией Всемирного форума городов (WUF13) в Баку в 2026 году".
Как сообщает Report, соглашение было подписано 15 января 2026 года в Женеве.
Напомним, что WUF13 пройдет в Баку 17-22 мая.
Форум проводится в тесном сотрудничестве Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и направлен на обмен международным опытом в сфере устойчивого градостроительства, "умных городов" и инновационных городских решений.
Последние новости
01:37
Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефтьДругие страны
01:22
При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНОДругие страны
00:58
"Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионствоФутбол
00:24
Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношенияВнешняя политика
00:13
"Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давностиФутбол
00:00
Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форумаЭкономика
23:51
Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг ИранаВнешняя политика
23:46
Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении ИранаДругие страны
23:44