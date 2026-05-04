    WUF13-lə əlaqədar təşkilati tədbirlər və maliyyə məsələləri barədə əlavə saziş təsdiqlənib

    Xarici siyasət
    • 04 may, 2026
    • 16:05
    WUF13-lə əlaqədar təşkilati tədbirlər və maliyyə məsələləri barədə əlavə saziş təsdiqlənib

    "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı arasında 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun on üçüncü sessiyası ilə əlaqədar təşkilati tədbirlər və maliyyə məsələləri barədə əlavə Saziş" təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev sözügedən sazişin təsdiq edilməsi haqqında Qanunu imzalayıb.

    Qeyd edək ki, bu saziş 2026-cı il yanvarın 15-də Cenevrə şəhərində imzalanıb.

    Ильхам Алиев утвердил дополнительное соглашение с ООН по WUF13
    Additional agreement on organisational and financial matters related to WUF13 approved

