Четыре мигранта найдены мертвыми в Хорватии, еще 15 спасены

В Хорватии недалеко от города Карловац найдены тела четырех мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили местные власти.

Обнаружены еще 15 мигрантов, двое из которых по состоянию здоровья доставлены в больницу. Согласно информации, оставшиеся 13 человек направлены в расположенный поблизости центр для беженцев.

Как сообщили представители правоохранительных органов, операция была проведена в воскресенье, 3 мая, после получения информации о крупной группе мигрантов, находившихся в этом районе.

По данным полиции, неизвестный водитель грузовика высадил людей недалеко от границы со Словенией и скрылся. Мигранты рассказали, что во время перевозки находились в "нечеловеческих условиях".

В настоящее время ведется расследование. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти четырех мужчин и их личностей.

Дополнительные подробности не раскрываются.